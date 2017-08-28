В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых Медицина Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Первая партия вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа поступила в Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Препарат «Совигрипп» доставлен в объеме более 234 тыс. доз, что составляет 47% от необходимого количества. В настоящее время ведется распределение вакцины в медицинские организации в соответствии с планом иммунизации взрослого населения. Со среды, 30 августа, жители Пензенской области могут обращаться в поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации. Всего в 2017 году в рамках национального календаря профилактических прививок в Пензенской области намечено привить 480 тыс. 300 взрослых и 120 тыс. детей, вакцина для которых уже поступила ранее. Нашли ошибку в тексте?

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