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Эксперт указал на несовместимость поручения о профилактике ВИЧ с оптимизацией медицины

10:40 | 31.08.2017 | Медицина

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Поручение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева об усилении профилактики ВИЧ-инфекции в регионе трудновыполнимо в условиях оптимизации системы здравоохранения. Такое мнение высказал заместитель главврача областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник.

Эксперт указал на несовместимость поручения о профилактике ВИЧ с оптимизацией медицины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вообще эпидемия ВИЧ-инфекции как-то некстати пришла в период модернизации и оптимизации системы здравоохранения, сопровождающейся сокращением числа больниц, штатов и уходом людей в белых халатах из медицинских организаций. Что и понятно: рыба ищет где глубже, а медработники — где лучше платят. Поэтому самая острая проблема оказания помощи ВИЧ-инфицированным и профилактики [...], которую не хотят видеть чиновники от здравоохранения — это кадры», — написал он в своем «Живом Журнале».

Вместе с тем, по словам Сергея Олейника, игнорировать проблему нехватки кадров нельзя.

«Очевидно, что в пензенском Центре СПИД нужно иметь в три раза больше врачей-инфекционистов, если мы реально хотим выполнить индикаторы государственной стратегии и добиться снижения заболеваемости через увеличение охвата больных наблюдением и лечением», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если будет решен вопрос со штатом сотрудников, то останется «еще один вредоносный фактор» — странные управленческие решения.

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«Этот фактор — как гвоздь в ботинке. Несмертельно, но постоянно беспокоит. Из последних гениальных решений: смена заведующего лечебным отделом — завотделом, врача-инфекциониста махнули, не глядя, на акушера-гинеколога. И теперь с функцией старшего врача в Центре СПИД будут проблемы, потому что помощь старшего коллеги нужна и врачам, и больным. Ну, а для того, чтобы бывший завотделом продолжал выполнять свои обязанности по-прежнему (но бесплатно), на него повесили почетную обязанность главного внештатного специалиста МЗ ПО [Минздрава Пензенской области]. Забыв при этом о том, что главный специалист — это командировки в районы и за пределы области, необходимость готовить справки и решения», — отметил Сергей Олейник.

Он также обратил внимание на то, что пациенты центра за последние годы стали другими — они начали активно отстаивать свои права, жалуясь на недоступность медпомощи, поэтому, «поработав за троих, врач черствеет душой и слабеет здоровьем».

Возвращаясь к поручению губернатора, Сергей Олейник подчеркнул, что его выполнение сложно совместить с решением, согласно которому «статус отдела профилактики Центра СПИД снижается до невнятного кабинета», и при этом отсутствует ответственный за его работу.
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