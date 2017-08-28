Пензенский губернатор поручил разработать программу противодействия ВИЧ-инфекции Общество

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил специалистам министерства образования и здравоохранения Пензенской области разработать эффективную программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

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«Нужно активизировать просветительскую работу. Часть родителей школьников негативно относятся к тому, что их детей в учебном заведении могут протестировать на наркозависимость. Нужно убеждать их, что чем раньше будет выявлена проблема, тем скорее ребенку можно будет помочь», — сказал он в ходе заседания областной антинаркотической комиссии, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 28 августа.

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Также Иван Белозерцев призвал активизировать профилактическую работу на предприятиях, используя для этой цели встречи трудовых коллективов.

«Нужен тщательный анализ ситуации с последними случаями заражения ВИЧ-инфекцией: что за люди заразились, из какой социальной группы, при каких обстоятельствах», — сказал губернатор.

Он добавил, что необходимо информировать население о способах защиты от инфицирования ВИЧ.

«Нужны баннеры на улицах, информационные стенды в медицинских учреждениях, социальная реклама в увеселительных заведениях, где собирается молодежь», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.