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Реконструкцию станции скорой помощи в Пензе завершат к концу 2017 года

12:30 | 31.08.2017 | Медицина

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Реконструкцию станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе планируется завершить в декабре 2017 года. Об этом сообщил главврач учреждения Владимир Атякшев.

Реконструкцию станции скорой помощи в Пензе завершат к концу 2017 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день реконструкция идет полным ходом. Произведены демонтажные работы, разобраны перекрытия, кровля. Сейчас уже монтируются новые бетонные перекрытия. Практически в ближайшее время будет смонтирована кровля, и начнутся отделочные работы», — сказал он журналистам в четверг, 31 августа, незадолго до приезда на станцию председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Владимир Атякшев пояснил, что в обновленном здании будут работать диспетчерские скорой помощи, call-центры детской и взрослой городских поликлиник, центр медицины катастроф, учебные и симуляционные классы.

«Планируется все эти службы объединить, чтобы был единый центр управления неотложной и экстренной помощью», — отметил он.

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Главврач уточнил, что расширения штата не планируется — специалисты будут работать тем же составом, что и сейчас.

Согласно паспорту объекта, реконструкция здания пензенской областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе была начата в мае 2017 года.

Заказчиком является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Генеральный подрядчик — ООО «ССВ». С компанией был заключен контракт на сумму более 132 млн. рублей.

Подрядчик — ООО «Строительная инвестиция», проектная организация — ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса».
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