В районы Пензенской области передано 25 новых машин скорой помощи Медицина

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Ключи от 25 новых автомобилей «УАЗ», оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием, вручены бригадам скорой помощи из районов Пензенской области.

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Церемония состоялась на территории станции скорой помощи на улице Пионерской в Пензе в четверг, 31 августа.

Обращаясь к собравшимся, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков напомнил, что в 2016 году в область уже поступило 48 машин.

«До конца года мы еще получим 24 автомобиля», — отметил он.

Владимир Стрючков пояснил, что автопарк линейных машин скорой помощи в сельской местности обновлен почти на 100%, а в Пензе необходимо заменить еще 67 автомобилей.

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«Таким образом, проблема материально-ресурсного обеспечения автотранспорта на определенный период будет решена», — констатировал министр.

Владимир Стрючков отметил, что организации скорой и неотложной помощи на территории Пензенской области уделяется особое внимание.

«Именно на этом этапе формируется успех всего лечения, от него зависит сохранение здоровья, а зачастую и жизни. Поэтому, конечно, ваши квалификация и компетенция должны быть одними из самых лучших», — уточнил он.

После этого Владимир Стрючков вместе с вице-губернатором Валерием Савиным вручил врачам ключи от машин.