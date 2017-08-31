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В районы Пензенской области передано 25 новых машин скорой помощи

13:15 | 31.08.2017 | Медицина

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Ключи от 25 новых автомобилей «УАЗ», оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием, вручены бригадам скорой помощи из районов Пензенской области.

В районы Пензенской области передано 25 новых машин скорой помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония состоялась на территории станции скорой помощи на улице Пионерской в Пензе в четверг, 31 августа.

Обращаясь к собравшимся, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков напомнил, что в 2016 году в область уже поступило 48 машин.

«До конца года мы еще получим 24 автомобиля», — отметил он.

Владимир Стрючков пояснил, что автопарк линейных машин скорой помощи в сельской местности обновлен почти на 100%, а в Пензе необходимо заменить еще 67 автомобилей.

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«Таким образом, проблема материально-ресурсного обеспечения автотранспорта на определенный период будет решена», — констатировал министр.

Владимир Стрючков отметил, что организации скорой и неотложной помощи на территории Пензенской области уделяется особое внимание.

«Именно на этом этапе формируется успех всего лечения, от него зависит сохранение здоровья, а зачастую и жизни. Поэтому, конечно, ваши квалификация и компетенция должны быть одними из самых лучших», — уточнил он.

После этого Владимир Стрючков вместе с вице-губернатором Валерием Савиным вручил врачам ключи от машин.
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