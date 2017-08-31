Пензенский врач попросила губернатора о машинах для педиатров Медицина

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главного врача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой рассмотреть вопрос о покупке автомобилей для педиатрических служб, работающих в регионе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Может быть, в будущем, в перспективе возможно будет рассмотреть вопрос о приобретении автотранспорта для педиатрической службы?» — поинтересовалась она у главы региона в ходе прямой линии в четверг, 31 августа.

Ольга Смирнова отметила, что автопарк скорой помощи, например, регулярно обновляется.

«А вот на памяти врачей-педиатров машин, которые помогают им своевременно добраться до маленьких пациентов, в общем, давно не было», — пояснила она.

Читайте также

Новые машины скорой помощи для пензенских районов приобретены не за счет бюджета

Ольга Смирнова уточнила, что особенно сложно специалистам в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.

Отвечая на встречный вопрос Ивана Белозерцева о том, сколько всего машин необходимо, она сказала, что «как минимум, по одной на поликлинику», то для Пензы их требуется закупить девять.

«Спасибо Вам большое за вопрос. Он застал меня слегка врасплох», — отметил губернатор.

Он согласился с тем, что нагрузка на врачей очень большая.

«Я дам поручение, мы посмотрим. Если не в этом году, то в первом квартале следующего года мы приобретем десять или девять автомобилей», — сказал Иван Белозерцев, уточнив, что эти машины могут быть малолитражными, «чтобы можно было доехать и расходовали немного топлива».