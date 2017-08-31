Новые машины скорой помощи для пензенских районов приобретены не за счет бюджета Медицина

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. 25 новых машин скорой помощи, закупленных для районов Пензенской области, были приобретены за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Сегодня утром посещал Пензенскую область председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, при поддержке которого из внебюджетных источников Пензенская область получила дополнительно — не по федеральной программе, дополнительно — 25 машин скорой медицинской помощи», — сказал глава региона в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, поступивших во время прямого включения из Каменки.

Иван Белозерцев уточнил, что автомобили «УАЗ» хорошо зарекомендовали себя в сельской местности.

Он выразил надежду на то, что они «будут доходить до каждого населенного пункта в любое время года, в любую погоду».