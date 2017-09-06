В Пензе главврач наркологической больницы расскажет, как бросить пить Медицина

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Главный врач пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин ответит на вопросы зависимых граждан и их близких по телефону горячей линии, которая будет работать в предстоящий понедельник, 11 сентября — во Всероссийский день трезвости.

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«Наша задача состоит не просто в том, чтобы донести до населения, что алкоголь — это плохо. Это и так знают многие. Важно показать, что человек получает взамен, если ведет трезвый образ жизни, и что, наоборот, теряет, если пьет», — отметил он.

Горячая линия будет действовать по номеру: +7 (8412) 45-31-01 с 10.00 до 12.00.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, за 7 месяцев 2017 года из 160 тыс. 537 человек, прошедших диспансеризацию, риск пагубного потребления алкоголя выявлен у 3 тыс. 767, из них мужчин — более 2 тыс. 900, женщин — 859.

Самая высокая доля лиц, имеющих пагубную привычку, в возрасте от 39 до 60 лет.