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Пензенский центр профилактики заплатит почти 900 тыс. рублей за цикл теле- и радиопрограмм

18:14 | 06.09.2017 | Медицина

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной центр медицинской профилактики потратит 880 тыс. рублей из средств регионального бюджета на производство и размещение на телевидении и радио цикла тематических программ разъяснительного характера о реализации проектов в сфере здравоохранения.

Пензенский центр профилактики заплатит почти 900 тыс. рублей за цикл теле- и радиопрограмм

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале госзакупок, соответствующий контракт будет заключен с государственной телерадиокомпанией «Пенза», заявка которой, поданная на электронный аукцион, стала единственной, отвечающей всем требованиям заказчика.

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Также на данный контракт претендовало ООО «Фирма «Экспресс» — учредитель телеканала «Экспресс», однако заявку этой организации конкурсная комиссия отклонила.

Как поясняется в техническом задании, всего в эфир должно выйти не менее 20 передач.

В их числе — видеорубрика продолжительностью до 4 минут с трансляцией по будням с 5.00 до 9.00, телепередача хронометражем до 15 минут со временем выхода с 8.00 до 15.00, а также радиоверсии тематической рубрики и передачи, которые можно будет услышать в период с 6.00 до 21.00 и с 7.00 до 19.00 соответственно.

Контракт должен быть исполнен до конца 2017 года.
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