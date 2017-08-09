В Пензе департамент СМИ разыграл контракты на 7 млн. рублей между тремя телеканалами Общество

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области потратит более 7 млн. рублей на освещение событий из жизни региона в эфире трех телеканалов. Это следует из документации, опубликованной на официальном портале госзакупок.

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Три электронных аукциона было объявлено в один день — 27 июля. Итоги по ним подвели 7 августа.

Во всех случаях начальная (максимальная) цена составляла 2,4 млн. рублей, деньги на эти цели выделят из бюджета региона.

Срок оказания услуг одинаков — до 20 декабря 2017 года.

Согласно обнародованным сведениям, «борьба» шла лишь за один контракт — на оказание услуг по производству и размещению в эфире регионального телеканала авторских программ и репортажей о развитии экономики, науки, сельского хозяйства и реализации социальных проектов.

Свою цену предложили две компании, находящиеся в коттедже по адресу: Пенза, улица Мира, 1А, который известен жителям как «домик с тарелками».

Это ООО «Телерадиокомпания «Наш дом», которое снизило цену до 2 млн. 388 тыс. рублей, и ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом», уменьшившее ее до — 2 млн. 376 тыс. рублей. Именно закрытое акционерное общество во главе с гендиректором Татьяной Прошиной и было признано победителем.

ТРК «Наш дом» предстоит подготовить десять воскресных 10-минутных программ, столько же — с выходом по вторникам, 20 репортажей или сюжетов продолжительностью до 1 минуты 17 секунд, 45 видеороликов хронометражем до 20 секунд, а также обеспечить трансляцию одной 30-минутной пресс-конференции. По некоторым позициям предусмотрена возможность повторного выхода в эфир.

Два электронных аукциона были признаны несостоявшимися, так как на каждый из них была подана лишь одна заявка.

В первом случае она поступила от ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в лице филиала — ГТРК «Пенза».

Предполагается, что телерадиокомпания произведет и выпустит в эфир десять общественно-политических программ длительностью до 15 минут, 15 сюжетов, 25 теле- и столько же радиоинтервью продолжительностью не более 15 минут, а также создаст презентационный видеофильм о Пензенской области. Еще одна позиция в техническом задании указана как «производство и размещение пресс-конференции» хронометражем 90 минут.

Во втором случае заявка была подана ООО «Фирма «Экспресс» — учредителем телеканала «Экспресс», входящего в контролируемый областной властью медиахолдинг.

Предполагается, что с компанией будет заключен контракт на производство и размещение в эфире сюжетов и авторских программ о реализации различных проектов в сферах социально-экономического развития, а также в отраслях здравоохранения, образования, промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма и инноваций.

В соответствии с техзаданием, это 81 телевизионный сюжет хронометражем не менее 1 минуты, пять 10-минутных авторских программ, а также «производство и размещение одной пресс-конференции» длительностью 90 минут.