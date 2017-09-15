17:24:10 Пятница, 15 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Белозерцев предложил попросить студентов убраться в перинатальном центре перед открытием

14:09 | 15.09.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь студентов вузов и колледжей к уборке помещений перинатального центра перед его вводом в эксплуатацию, который, как ожидается, состоится в октябре.

Белозерцев предложил попросить студентов убраться в перинатальном центре перед открытием

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно закупить ветошь, все, что необходимо, для того, чтобы могли работать студенты, как в Оренбурге», — сказал он, обращаясь к директору МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадиму Боринштейну в ходе совещания в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, которому предшествовал осмотр здания построенного перинатального центра на 130 коек.

Читайте также

В Пензе до конца октября намечено принять первые роды в перинатальном центре

Иван Белозерцев сообщил, что в течение дня позвонит ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову с просьбой привлечь студентов медицинского института.

«Можно и со строительной академии [Пензенского государственного университета архитектуры и строительства] попросить, ребята придут», — отметил губернатор.

Он добавил, что необходимо составить график, в соответствии с которым студенты будут помогать в уборке семиэтажного здания.

«Пусть они черновую работу сделают, а потом профессионалы придут и будут вычищать […] идеально», — резюмировал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
Перинатальный центр в Пензе начнет работу до торжественного открытия Почти два года проведет в колонии житель Пензы, ударивший обухом топора знакомого
Жителей ряда домов на улице Полтавской в Пензе ждет временное отключение газа В Пензе отметили 95-летие со дня основания Роспотребнадзора
Стали известны результаты проб воздуха из вентиляции перинатального центра Пензы В Заречном участники донорской акции сдали 20 литров крови
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама