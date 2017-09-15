Белозерцев предложил попросить студентов убраться в перинатальном центре перед открытием Медицина

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь студентов вузов и колледжей к уборке помещений перинатального центра перед его вводом в эксплуатацию, который, как ожидается, состоится в октябре.

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«Нужно закупить ветошь, все, что необходимо, для того, чтобы могли работать студенты, как в Оренбурге», — сказал он, обращаясь к директору МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадиму Боринштейну в ходе совещания в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, которому предшествовал осмотр здания построенного перинатального центра на 130 коек.

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Иван Белозерцев сообщил, что в течение дня позвонит ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову с просьбой привлечь студентов медицинского института.

«Можно и со строительной академии [Пензенского государственного университета архитектуры и строительства] попросить, ребята придут», — отметил губернатор.

Он добавил, что необходимо составить график, в соответствии с которым студенты будут помогать в уборке семиэтажного здания.

«Пусть они черновую работу сделают, а потом профессионалы придут и будут вычищать […] идеально», — резюмировал Иван Белозерцев.