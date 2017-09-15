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В Пензе до конца октября намечено принять первые роды в перинатальном центре

13:12 | 15.09.2017 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Первые роды в новом перинатальном центре, построенном на территории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, планируется принять до конца октября. Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы и так все графики и сроки перешли. [...] То, что я увидел, дает мне возможность докладывать Сергею Викторовичу [Чемезову, гендиректору госкорпорации «Ростех»] и в целом констатировать, что объект в принципе готов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в областной больнице после осмотра здания перинатального центра в пятницу, 15 сентября.

По словам Николая Волобуева, компания, занимающаяся установкой техники, намеревалась завершить работы в середине октября, однако это недопустимо.

«Оборудование должно до 25 сентября быть установлено», — подчеркнул замглавы «Ростеха».

Он уточнил, что до 1 октября нужно провести уборку помещений и полностью подготовить здание к приему пациенток.

«Мы вместе будем заниматься и процессом лицензирования — это задача уже наших дорогих врачей и руководства здравоохранения области. Мы со своей стороны должны тщательно подготовить и исполнить те документы, которые должны быть оформлены для передачи объекта в дар области со стороны корпорации. Как мы договорились, до середины октября мы должны все эти мероприятия завершить и запустить центр в эксплуатацию, то есть в работу полностью. Мы до конца октября должны получить здесь первых детишек», — пояснил Николай Волобуев.

Он добавил, что именно такие сроки намерен назвать министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой на очередном заседании штаба по строительству социально значимого объекта.

«Я надеюсь, что все-таки пензенский перинатальный центр будет в числе первых из тех оставшихся, которые строит в целом наше государство. На этот центр сейчас обращены взгляды не только корпорации, но и министерства здравоохранения и всего социального блока правительства в лице [заместителя председателя правительства России] Ольги Юрьевны Голодец. На каждом совещании она начинает с этого: какой где центр подготовлен к сдаче. У меня есть что доложить на сегодняшний день, и я очень надеюсь, что мы от тех намеченных планов не отойдем», — резюмировал Николай Волобуев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2014 года было подписано трехстороннее соглашение между правительством Пензенской области, ФОМС и Минздравом РФ о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения, предусматривающей мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра.

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Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой».

В качестве субподрядчика объект начинала строить компания «Сигма», которая выиграла соответствующий тендер.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

6 сентября в Ленинском районном суде Пензы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова и экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2015 года ими было похищено более 96 млн. рублей, предназначенных для строительства перинатального центра.
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