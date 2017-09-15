В Пензе до конца октября намечено принять первые роды в перинатальном центре Медицина

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Первые роды в новом перинатальном центре, построенном на территории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, планируется принять до конца октября. Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

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«Мы и так все графики и сроки перешли. [...] То, что я увидел, дает мне возможность докладывать Сергею Викторовичу [Чемезову, гендиректору госкорпорации «Ростех»] и в целом констатировать, что объект в принципе готов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в областной больнице после осмотра здания перинатального центра в пятницу, 15 сентября.

По словам Николая Волобуева, компания, занимающаяся установкой техники, намеревалась завершить работы в середине октября, однако это недопустимо.

«Оборудование должно до 25 сентября быть установлено», — подчеркнул замглавы «Ростеха».

Он уточнил, что до 1 октября нужно провести уборку помещений и полностью подготовить здание к приему пациенток.

«Мы вместе будем заниматься и процессом лицензирования — это задача уже наших дорогих врачей и руководства здравоохранения области. Мы со своей стороны должны тщательно подготовить и исполнить те документы, которые должны быть оформлены для передачи объекта в дар области со стороны корпорации. Как мы договорились, до середины октября мы должны все эти мероприятия завершить и запустить центр в эксплуатацию, то есть в работу полностью. Мы до конца октября должны получить здесь первых детишек», — пояснил Николай Волобуев.

Он добавил, что именно такие сроки намерен назвать министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой на очередном заседании штаба по строительству социально значимого объекта.

«Я надеюсь, что все-таки пензенский перинатальный центр будет в числе первых из тех оставшихся, которые строит в целом наше государство. На этот центр сейчас обращены взгляды не только корпорации, но и министерства здравоохранения и всего социального блока правительства в лице [заместителя председателя правительства России] Ольги Юрьевны Голодец. На каждом совещании она начинает с этого: какой где центр подготовлен к сдаче. У меня есть что доложить на сегодняшний день, и я очень надеюсь, что мы от тех намеченных планов не отойдем», — резюмировал Николай Волобуев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2014 года было подписано трехстороннее соглашение между правительством Пензенской области, ФОМС и Минздравом РФ о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения, предусматривающей мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра.

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В качестве субподрядчика объект начинала строить компания «Сигма», которая выиграла соответствующий тендер.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

6 сентября в Ленинском районном суде Пензы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова и экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2015 года ими было похищено более 96 млн. рублей, предназначенных для строительства перинатального центра.