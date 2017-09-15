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Стали известны результаты проб воздуха из вентиляции перинатального центра Пензы

16:29 | 15.09.2017 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Пробы воздуха, взятые из вентиляции перинатального центра в Пензе, который планируется ввести в эксплуатацию в октябре, соответствуют норме. Об этом сообщил главный врач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов.

Стали известны результаты проб воздуха из вентиляции перинатального центра Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день промежуточные пробы воздуха взяты. Они хорошие», — сказал он журналистам во время визита на стройплощадку перинатального центра в пятницу, 15 сентября.

По словам Максима Баженова, этим контроль за качеством воздуха не ограничится.

«Безусловно, при открытии и вводе в эксплуатацию центра будут взяты еще дополнительные пробы, которые покажут нам окончательную готовность вентиляционной системы к запуску работы», — отметил главврач.

Он уточнил, что в данный момент проходит поэтажная приемка помещений.

«На сегодняшний день мы практически приняли два или три этажа здания», — сказал Максим Баженов.
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