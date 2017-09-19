Пензенский офтальмолог рассказал об операции, которую провел первым в мире Медицина

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Главврач пензенской областной офтальмологической больницы, кандидат медицинских наук Рашид Галеев рассказал о первой в мире операции по имплантации двух хрусталиков, которую он провел в рамках конференции «Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов» в Астрахани 15 сентября.

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«В глазу есть две линзы: роговица — статичная линза, которую изменить нельзя, и есть хрусталик, который мы меняем. В свое время тот прорыв, который мы в Пензе совершили, изобретя так называемый объемозамещающий хрусталик, позволяет в оболочку от старого хрусталика поставить еще второй. Таким образом мы можем сделать телескопическую систему в глазу», — пояснил он в ходе брифинга в офтальмологической больнице во вторник, 19 сентября.

Рашид Галеев отметил, что при такой технологии базовый хрусталик позволяет видеть вдаль, а хрусталик с диафрагмой и добавочной линзой работает на близкое расстояние.

«Мы совместили во втором хрусталике функцию диафрагмы, […] которая уменьшила светорассеивание и улучшила глубину резкости и поставили там еще дополнительную линзу плюсовую, которая необходима для того, чтобы появился второй фокус вблизи», — уточнил офтальмолог, пояснив, что именно особенность второго хрусталика отличает эту операцию от проведенной в 2014 году.

Врач отметил, что во время конференции он продемонстрировал возможности на женщине, один глаз которой видел достаточно хорошо, а второй менее чем на 10% из-за сочетания катаракты и дистрофии сетчатки. По его словам, имплантация заняла 15 минут.

Фото из архива Рашида Галеева

«Сейчас она видит 60–70%, но через неделю у нее должно до 100% зрение восстановиться», — добавил Рашид Галеев.

Он также уточнил, что апробация метода прошла в Пензе около 1,5 лет назад и первый пациент в данный момент видит без очков.

«Тот хрусталик, который мы поставили, снизил риск развития отдаленных осложнений в виде отслоения сетчатки», — отметил главврач больницы.

По словам специалиста, до широкого внедрения в практику такого метода еще далеко.

«Мы делаем операции на перспективу, чтобы люди с этими глазами жили счастливо всю оставшуюся жизнь. Здесь, как правило, стандартом считается пятилетнее наблюдение послеоперационное, чтобы в течение пяти лет не было серьезных осложнений и отклонений», — пояснил Рашид Галеев.

Он уточнил, что патент на операцию находится в стадии регистрации.

В свою очередь разработчик инновационного хрусталика заведующий кафедрой офтальмологии пензенского института усовершенствования врачей Сергей Кузнецов отметил, что концепция стала результатом 10-летней работы.

«Практически мы возвращаем глаз в состояние молодого человека. Этот хрусталик помогает видеть хорошо и далеко, и близко, и на средние дистанции, и в то же время сохраняется вся анатомия», — пояснил он.

По словам Сергея Кузнецова, операция в дальнейшем будет становиться все более востребованной.

«В основном эти линзы предназначены для молодых и работающих людей — для них важна рабочая дистанция на разных расстояниях», — отметил специалист.