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Ректор ВШОУЗ высоко оценила работу системы здравоохранения Пензенской области

18:35 | 02.10.2017 | Медицина

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова высоко оценила работу системы здравоохранения Пензенской области по итогам рабочего визита в регион.

Ректор ВШОУЗ высоко оценила работу системы здравоохранения Пензенской области

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мы проанализировали деятельность систем здравоохранения всех субъектов за три прошедших года, и хочу сказать, что Ваш регион выглядит очень достойно», — сказала она в ходе встречи с министром здравоохранения Пензенской области Владимиром Стрючковым в понедельник, 2 октября.

Гузель Улумбекова в Пензенской области ознакомилась с внедрением проекта «Бережливая поликлиника» в мокшанской районной больнице.

Она отметила, что в дальнейшем необходимо брать на вооружение опыт других областей.

«Примените наиболее оптимальный вариант в практическом осуществлении бережливых технологий в работе амбулаторно-поликлинического звена», — предложила Гузель Улумбекова.

Также вместе с Владимиром Стрючковым она посетила областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, где встретилась с администрацией лечебного учреждения и руководителями структурных подразделений.

Специалисты обсудили кадровый потенциал отрасли, материально-техническую базу лечебных учреждений Пензенской области, изменения в региональном и федеральном законодательстве, а также приоритетные направления развития здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по итогам встречи была подтверждена достигнутая ранее договоренность о готовности специалистов ВШОУЗ провести для пензенских медиков семинар, на котором будут предложены практические инструменты для эффективного управления медорганизациями.
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