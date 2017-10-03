В Пензе пройдет научно-практическая конференция «Сурская осень» Медицина

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. V межрегиональная научно-практическая конференция «Сурская осень» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 5 и 6 октября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в ней примут участие представители Самары, Саратова, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках конференции намечено обсудить актуальные вопросы терапии, ревматологии, кардиологии, неонатологии и педиатрии, а также неврологии и реабилитации, диагностики и лечения заболеваний внутренних органов.

На мероприятии будут заслушаны доклады об актуальных проблемах здравоохранения и реализации отдельных направлений по решению этих проблем, рассмотрены преимущества актуальных методик лечения и их применение на практике.

Также участники конференции изучат новые возможности клинической лабораторной диагностики.