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В Пензе пройдет научно-практическая конференция «Сурская осень»

12:26 | 03.10.2017 | Медицина

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. V межрегиональная научно-практическая конференция «Сурская осень» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 5 и 6 октября.

В Пензе пройдет научно-практическая конференция «Сурская осень»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в ней примут участие представители Самары, Саратова, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках конференции намечено обсудить актуальные вопросы терапии, ревматологии, кардиологии, неонатологии и педиатрии, а также неврологии и реабилитации, диагностики и лечения заболеваний внутренних органов.

На мероприятии будут заслушаны доклады об актуальных проблемах здравоохранения и реализации отдельных направлений по решению этих проблем, рассмотрены преимущества актуальных методик лечения и их применение на практике.

Также участники конференции изучат новые возможности клинической лабораторной диагностики.
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