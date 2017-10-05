Губернатор оценил ход подготовки пензенского перинатального центра к открытию Медицина

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев в сопровождении ответственных лиц оценил динамику подготовки перинатального центра на 130 коек, построенного на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, к открытию, которое, как ожидается, состоится в октябре.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел палаты для рожениц и новорожденных, операционные и другие помещения.

Он сделал ряд замечаний и поручил устранить имеющиеся недочеты в кратчайшие сроки.

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«Перинатальный центр готовится к открытию — чистые операционные опечатываются, завершается монтаж оборудования. Сегодня можно видеть, как оно работает, например, система телекоммуникационной связи, позволяющая проводить онлайн-консультации специалистов центра для врачей в других больницах — в городах и районах, или им самим связываться с федеральными клиниками», — отметил Иван Белозерцев, комментируя увиденное.

Он подчеркнул, что пензенский перинатальный центр — высокотехнологичное медучреждение, специально для которого было закуплено современное оборудование и подготовлены кадры.

«Здесь будут собраны новейшие технологии», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.