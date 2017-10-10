В Пензе для районных чиновников впервые проведут семинар по здоровому образу жизни Медицина

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Семинар «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний», ориентированный на глав администраций городских округов и муниципальных образований Пензенской области, планируется провести во вторник, 17 октября.

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Как пояснила главврач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова, это первое мероприятие из серии семинаров для представителей органов муниципальной власти региона, которые призваны повысить их уровень знаний в данной сфере.

«Обучение здоровому образу жизни — сложный системный процесс», — отметила она.

Наряду с основной программой предусмотрена возможность прохождения экспресс-обследования на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты центра профилактики измерят желающим уровень артериального давления, угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также вычислят индекс массы тела.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, семинар состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в 10.00.