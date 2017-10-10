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В Пензе для районных чиновников впервые проведут семинар по здоровому образу жизни

11:47 | 10.10.2017 | Медицина

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Семинар «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний», ориентированный на глав администраций городских округов и муниципальных образований Пензенской области, планируется провести во вторник, 17 октября.

В Пензе для районных чиновников впервые проведут семинар по здоровому образу жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснила главврач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова, это первое мероприятие из серии семинаров для представителей органов муниципальной власти региона, которые призваны повысить их уровень знаний в данной сфере.

«Обучение здоровому образу жизни — сложный системный процесс», — отметила она.

Наряду с основной программой предусмотрена возможность прохождения экспресс-обследования на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты центра профилактики измерят желающим уровень артериального давления, угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также вычислят индекс массы тела.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, семинар состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в 10.00.
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