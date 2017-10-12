В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа для взрослых Медицина

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения в количестве 245 тыс. 400 доз поступила в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«В соответствии с заявкой поставка вакцины завершена на 100%. Она уже распределена по медицинским организациям», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения Пензенской области отметили, что заболеваемость гриппом и респираторно-вирусными инфекциями в регионе на данный момент ниже эпидемического порога на 49,4%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в 2017 году от гриппа в Пензенской области планируется привить 120 тыс. детей и более 480 тыс. взрослых.