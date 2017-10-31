В Пензе готовятся к открытию перинатального центра и женской консультации Медицина

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие ответственные лица оценили состояние территорий, прилегающих к социально значимым объектам, открытие которых должно состояться в ближайшее время.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, они выехали на улицу Лермонтова, где на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко возведен перинатальный центр на 130 коек, и на улицу Пушкина, где отремонтировано здание бывшего роддома, в котором планируется разместить женскую консультацию.

«В ближайшее время горожане начнут посещать данные медицинские учреждения. Наша задача — обеспечить доступность подходов, заездов, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, члены комиссии побывали в аэропорту Пензы, где пообщались с руководителем учреждения Юрием Осколковым.

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В ходе выезда на место было решено установить вазоны на стоянке с целью предотвращения парковки на зеленой зоне.

Во время передвижения по городу чиновники также обратили внимание на несанкционированную рекламу на световых опорах, которую предстоит убрать.

Как сообщает пресс-служба мэрии, помимо этого, участники выездной инспекции осмотрели территорию клинической больницы скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина и наметили мероприятия по ее благоустройству.