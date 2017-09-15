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Перинатальный центр в Пензе начнет работу до торжественного открытия

17:23 | 15.09.2017 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие перинатального центра на 130 коек, построенного на территории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, состоится спустя некоторое время после начала его работы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Перинатальный центр в Пензе начнет работу до торжественного открытия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Официальное открытие [проведем] уже после того, как здесь будут люди, когда уже будут роды», — сказал он во время посещения перинатального центра в пятницу, 15 сентября.

С этим согласился заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

«Естественно. Желательно, чтобы хотя бы первые роды здесь прошли и, желательно, успешные», — отметил он.

«Официальное может быть открытие с присутствием кого-либо из руководителей правительства [России] или [министра здравоохранения РФ Вероники] Скворцовой», — добавил замглавы «Ростеха».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до 25 сентября на объекте намечено завершить установку оборудования. До 1 октября планируется провести уборку помещений и полностью подготовить здание к приему пациенток, после чего приступить к получению лицензии.

Ввести центр в эксплуатацию намечено к середине октября. Первые роды планируется принять до конца месяца.
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