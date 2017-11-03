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В Пензенской области за девять месяцев выявлено почти 400 новых случаев ВИЧ-инфекции

09:58 | 03.11.2017 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. 392 новых случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано на территории Пензенской области среди всех контингентов населения за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за девять месяцев выявлено почти 400 новых случаев ВИЧ-инфекции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом среди постоянного населения выявлено 315 случаев. Показатель заболеваемости составил 23,5 на 100 тыс. населения, что на 8,3% выше аналогичного периода 2016 года.

Наиболее существенный рост произошел в Кузнецке и Кузнецком районе — на 78%, в Пензенском районе — на 78,9%, в Шемышейском, Камешкирском, Никольском — в три раза, в Бековском и Лунинском — в пять раз.

В Пензе заболеваемость снизилась на 8,6%.

В нескольких районах среднеобластные показатели существенно превышены.

В частности, в Бековском районе заболеваемость составила 32,5 на 100 тыс. населения, Малосердобинском районе — 67,5, Пензенском — 33,1, в Кузнецке и Кузнецком районе — 34,8, в Пензе — 31,5.

При этом в Пензе зарегистрировано три случая заболевания детей с вертикальным путем инфицирования. Кроме того, впервые выявлен диагноз у 3-летней девочки в Спасском районе, путь заражения установить не удалось.

Среди подростков зарегистрирован один случай ВИЧ-инфекции.

Из числа ВИЧ-инфицированных умерли 96 человек, в том числе вследствие заболевания 52.

В текущем году 58 ВИЧ-инфицированных женщин завершили беременность родами. На свет появилось 57 живых детей.
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