Ушел из жизни бывший главврач пензенской станции переливания крови Александр Крикунов Медицина

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Бывший главный врач пензенской областной станции переливания крови Александр Крикунов скончался на 79-м году жизни.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, прощание с покойным состоится в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина с 12.00 до 13.00 в предстоящую среду, 8 ноября.

«Александр Семенович [Крикунов] родился 10 ноября 1938 года в селе Старая Студеновка Сердобского района Пензенской области. В 1969 году окончил Саратовский медицинский институт. [...] Работал врачом-терапевтом в пачелмской центральной районной больнице (ЦРБ), потом — заведующим терапевтическим отделением терновской ЦРБ. С 1976 по 1979 годы был заместителем главного врача по поликлинике больницы имени Семашко. С 1979 по 1982 годы имел опыт работы в военном санатории в Польше. С 1983 по 1992 годы работал заместителем заведующего Облздравотделом по спецработе», — говорится в тексте некролога.

В нем добавляется, что с 5 января 1992 года по 2002 год Александр Крикунов занимал должность главврача станции переливания крови, после чего до 2012 года работал руководителем отделения выездных бригад.

«Коллеги и пациенты навсегда запомнят Александра Семеновича как блестящего врача, интеллигентного человека с тонким чувством юмора и нескончаемой энергией. Его качества, такие как целеустремленность, жизнерадостность, активность, всегда были для всех примером. Он навсегда останется в сердцах коллег верным другом и мудрым советчиком, готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации. Министерство здравоохранения Пензенской области, коллектив пензенского областного клинического центра крови и вся медицинская общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — отмечается в некрологе.