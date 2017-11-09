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В Пензе на учениях помогли «пострадавшим» при взрыве на АЗС

14:18 | 09.11.2017 | Медицина

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Врачебно-сестринская бригада пензенской городской поликлиники отработала действия по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера, в ходе учений, которые провели сотрудники территориального центра медицины катастроф в четверг, 9 ноября.

В Пензе на учениях помогли «пострадавшим» при взрыве на АЗС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По легенде, в результате взрыва на одной из АЗС города пострадали 25 человек, которые получили различные виды сочетанных травм», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что персонал поликлиники должен был действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Были отработаны действия врачебно-сестринской бригады при введении режимов «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация», по оценке последствий ЧС с большим количеством пострадавших и выработке решений, в том числе по эвакуации раненных.
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