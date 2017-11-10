EN
18:55:26 Пятница, 10 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТО Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензе

В Пензе хирурги-травматологи больницы №6 провели почти 200 высокотехнологичных операций

14:39 | 10.11.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина провели с начала 2017 года почти 200 операций по замене суставов в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в то время как в 2016-м по квотам их было выполнено лишь 15.

В Пензе хирурги-травматологи больницы №6 провели почти 200 высокотехнологичных операций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данные оперативные вмешательства достаточно затратны, поэтому они могут выполняться в основном в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Однако в этом году мы удачно осуществили 192 операции», — пояснил заведующий отделением травматологии больницы №6 Владимир Миронов.

По его словам, в среднем стоимость квоты, идущей на оплату операции, составляет более 180 тыс. рублей.

«Мы ставим импланты, максимально соответствующие суставам человека. Срок их службы составляет примерно 20 лет», — уточнил он.

Владимир Миронов добавил, что чаще всего заболеванием, требующим оперативного вмешательства, страдают пациенты старше 60 лет, однако в последние годы за помощью обращаются больные и среднего возраста.

«Нередко мы заменяем суставы в результате их полного разрушения. В этом году к нам поступили шесть таких пациентов в возрасте до 30 лет», — отметил специалист.

Он пояснил, что условия работы, освоенные технологии и квалификация медперсонала позволяют провести еще больше подобных вмешательств.

«Свои возможности мы оцениваем реально и думаем, что если операций в 2018 году будет более 200, мы их выполним», — цитирует Владимира Миронова пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыт сквер Полярников Педагог из Пензы прошла в финал конкурса «Воспитатель года России»
В Нижнем Ломове 13 ноября стартует первый турнир по игре бочча для воспитанников интерната В Пензе глава МЧС поинтересовался, кто будет чистить зимой сельские дороги
На дорогах Пензенской области зимой будет развернуто более 40 пунктов обогрева Все вопросы подготовки пензенских объектов ЖКХ к зиме решены в рабочем порядке — Савин
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver