В Пензе хирурги-травматологи больницы №6 провели почти 200 высокотехнологичных операций Медицина

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина провели с начала 2017 года почти 200 операций по замене суставов в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в то время как в 2016-м по квотам их было выполнено лишь 15.

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«Данные оперативные вмешательства достаточно затратны, поэтому они могут выполняться в основном в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Однако в этом году мы удачно осуществили 192 операции», — пояснил заведующий отделением травматологии больницы №6 Владимир Миронов.

По его словам, в среднем стоимость квоты, идущей на оплату операции, составляет более 180 тыс. рублей.

«Мы ставим импланты, максимально соответствующие суставам человека. Срок их службы составляет примерно 20 лет», — уточнил он.

Владимир Миронов добавил, что чаще всего заболеванием, требующим оперативного вмешательства, страдают пациенты старше 60 лет, однако в последние годы за помощью обращаются больные и среднего возраста.

«Нередко мы заменяем суставы в результате их полного разрушения. В этом году к нам поступили шесть таких пациентов в возрасте до 30 лет», — отметил специалист.

Он пояснил, что условия работы, освоенные технологии и квалификация медперсонала позволяют провести еще больше подобных вмешательств.

«Свои возможности мы оцениваем реально и думаем, что если операций в 2018 году будет более 200, мы их выполним», — цитирует Владимира Миронова пресс-служба регионального Минздрава.