В Пензенской области пенсионеры активнее проходят диспансеризацию, чем в среднем по стране Медицина

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Пенсионеры проходят диспансеризацию в Пензенской области активнее, чем в среднем по России. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

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«Наша область на протяжении последних лет отличается заметной активностью лиц старше 60 лет, которые идут на диспансеризацию. Если в Российской Федерации в структуре прошедшего профосмотра доля лиц старше 60 лет составляет чуть более 20%, то мы стабильно удерживаем цифру 33–35%. У нас она ниже не опускается», — отметила она в ходе заседания совета при губернаторе по делам ветеранов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 14 ноября.

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По мнению Натальи Тюгаевой, это связано не только с большой долей пенсионеров в структуре населения Пензенской области, но и в их заинтересованности в сохранении своего здоровья.

В свою очередь заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской поликлиники Елена Семечкина отметила, что по результатам 9 месяцев 2017 года в Пензе прошли диспансеризацию 28 тыс. 350 пожилых пациентов.

«[У них] выявили 308 новообразований, в том числе злокачественные, 540 случаев сахарного диабета, 15 тыс. заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе впервые — 304, повышенное артериальное давление, заболевания желудочно-кишечного тракта», — уточнила она.