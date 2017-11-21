Более 23 тыс. пензенцев получили медпомощь по полису ОМС в других регионах Медицина

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Более 23 тыс. жителей Пензенской области получили медицинскую помощь в организациях, расположенных за пределами региона, по полису обязательного медицинского страхования за 10 месяцев 2017 года.

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Как сообщается на сайте территориального фонда ОМС, ведомством оплачены счета за их лечение в объеме около 366 млн. рублей.

По данным ТФОМС, жители Пензенской области чаще всего лечились в медицинских организациях Москвы и области, Мордовии, Тамбовской, Самарской, Саратовской областей и Краснодарского края.

На территории региона медпомощь оказана 27 тыс. 657 иногородним пациентам. Территориальными фондами ОМС по месту выдачи полиса оплачены счета на общую сумму 203 млн. рублей.

В основном медпомощь в Пензенской области получали жители Москвы, Санкт- Петербурга, Саратовской, Тамбовской, Самарской, Московской и Ульяновской областей, а также Мордовии.