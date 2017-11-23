Строительство перинатального центра в Пензе обошлось в 2,5 млрд. рублей — «Ростех» Медицина

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Общая стоимость строительства перинатального центра на 130 коек, возведенного на базе пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, составила почти 2,5 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которая осуществляла строительство объекта и его оснащение медицинской техникой.

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«23 ноября в перинатальный центр поступили первые роженицы, и в день 10-летия корпорации в 11.55 по московскому времени на свет появилась девочка весом 3,3 кг», — пояснили в пресс-службе.

В «Ростехе» уточнили, что объект позволит реализовать многоуровневую систему медицинского сопровождения беременных женщин, включая пациенток, которые по показаниям врачей могут родить только при получении высокотехнологичной помощи.

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В госкорпорации сообщили, что на базе учреждения будут оказываться все виды квалифицированной медицинской, в том числе и стационарной помощи, в области акушерства и гинекологии, а для постоянного мониторинга за беременными группы риска будут использоваться телемедицинские технологии.

«По данным Минздрава Пензенской области, в отделении реанимации новорожденных врачи смогут выхаживать малышей весом от 500 граммов. Центр уже укомплектован медицинскими сотрудниками, завершается оформление документов на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Штат медперсонала перинатального центра составит 427 сотрудников, в их числе — 123 врача различной квалификации», — отметили в пресс-службе.