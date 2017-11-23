Первой в перинатальном центре Пензы на свет появилась девочка Медицина

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Первые роды успешно прошли в новом перинатальном центре Пензы в четверг, 23 ноября. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

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«В нашем перинатальном центре родилась первая девочка», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области.

По словам Николая Симонова, именно по этой причине министр здравоохранения области Владимир Стрючков пропустит заседание.

«Он занят этим фактом», — уточнил Николай Симонов.

Члены правительства Пензенской области встретили новость аплодисментами.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр на 130 коек построен на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

Объект возведен по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлась компания «РТ-СоцСтрой».

Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. В июне 2017 года в ходе визита в Пензу главы Минздрава России Вероники Скворцовой в качестве предполагаемого времени открытия был назван октябрь, однако затем его вновь отложили.

При этом в сентябре губернатор Иван Белозерцев сообщил, что первые роды будут приняты до официального открытия.