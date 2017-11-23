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Пензенский онкодиспансер закупил новое оборудование для лучевой терапии

15:55 | 23.11.2017 | Медицина

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский онкологический диспансер приобрел дозиметрическое оборудование, которое служит вспомогательным элементом для ускорительного комплекса «Elekta Infinity», используемого для лечения раковых опухолей.

Пензенский онкодиспансер закупил новое оборудование для лучевой терапии

Фото: Health.pnzreg.ru

Комплект нового оборудования представляет собой твердотельный фантом с набором полупроводниковых детекторов, которые фиксируют распределение дозы лучевого воздействия на опухолевый очаг.

Затем рассчитанные и измеренные дозы сравниваются с помощью программного обеспечения. Это позволяет проверить план лечения при высокоточных методиках облучения.

«С помощью фантома мы получаем полную уверенность в том, что опухолевые ткани получают необходимую дозу облучения, не повреждая при этом здоровые ткани, расположенные рядом», — пояснил главный специалист лучевой диагностики пензенского онкологического диспансера Александр Зиновьев.

Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, новое оборудование стоимостью 6,5 млн. рублей приобретено за счет средств регионального бюджета для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Для специалистов учреждения организован трехдневный курс обучения, который проводит эксперт из Швеции.
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