Роддом Пензы каждый месяц будет перечислять деньги детям умершей во время операции женщины Медицина

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Каждый из двоих детей женщины, умершей на операционном столе в пензенском городском роддоме весной 2014 года, будет получать от учреждения здравоохранения ежемесячные платежи по случаю потери кормильца до достижения 18-летнего возраста, а в случае очного обучения в образовательных организациях — не более чем до 23 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

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«Также ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» обязан выплатить детям единовременный платеж по случаю потери кормильца, возместить супругу понесенные расходы на погребение и компенсацию морального вреда», — добавила собеседница агентства.

Она напомнила, что 10 марта 2014 года женщина родила дочь, вместе с которой через 4 дня была выписана домой.

«С 18 марта у женщины стала подниматься высокая температура. Она обратилась в роддом, где по итогам обследования ей была проведена операция «Гистероскопия», в ходе которой пациентка скончалась. Согласно экспертному заключению гибель пациентки наступила от прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды», — пояснила Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель роддома иск мужчины не признал, сославшись на то, что летальный исход при такой операции не исключен, а пациентка скончалась не по вине врачей, а из-за непредвиденного осложнения.

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«Решением Октябрьского районного суда Пензы от 22 мая 2017 года в удовлетворении иска было отказано, так как в материалах дела отсутствовали доказательства, подтверждающие наличие дефектов оказания медпомощи, которые находились бы в причинно-следственной связи со смертью пациентки. На решение суда первой инстанции истец подал апелляционную жалобу, а прокурор принес представление. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев их доводы, вынесла новое решение», — сказала пресс-секретарь.

Комментируя это решение, Наталья Быченкова пояснила, что роддом не представил достаточных доказательств отсутствия вины врачей в смерти пациентки, а также был выявлен факт проведения данной операции аппаратом, который для этого не предназначен.

Наталья Быченкова уточнила, что после смерти жены у мужчины остались сын 2008 года рождения и дочь 2014 года рождения.

Решение суда вступило в законную силу.