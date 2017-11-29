В Иссе больница незаконно взимала с женщины 75% пенсии за уход Медицина

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Участковая больница в Иссе Пензенской области вернет пожилой пациентке незаконно полученные от нее деньги.

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«Установлено, что с января 2015 года по сентябрь 2016 года за финансируемое из бюджетных средств пребывание и получение медицинских услуг в отделении сестринского ухода с пациентки пожилого возраста незаконно взималось ежемесячно 75% пенсии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, общая сумма внесенных пенсионеркой в кассу медучреждения денег превысила 115 тыс. рублей.

«По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском в интересах пациентки о взыскании с больницы незаконно полученных денежных средств. Судом исковые требования удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.