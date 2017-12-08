На форуме в Москве более 300 человек посетили стенд пензенского кластера «Биомед» Медицина

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Более трехсот посетителей за четыре дня ознакомились с продукцией предприятий пензенского кластера производителей высокотехнологичных медицинских изделий «Биомед» на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения», который проходит в Москве с 4 по 8 декабря.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Свою продукцию на нем представляют пять компаний пензенского кластера «Биомед».

Предприятия «МедИнж» и «МедИнж Био» представили на стенде образцы шовного хирургического материала, биоматериалы серии «Bioost», регенеративные материалы и изделия для проведения миниинвазивных операций.

Компания «Эндокарбон» презентовала линейку медицинских изделий для эндопротезирования. «Титанмед» представил эндопротезы тазобедренного и коленного суставов, изделия для накостного остеосинтеза.

Производитель «Парафарм» в выставочной зоне продемонстрировал фармацевтическую продукцию и биологически активные добавки, включая линейку препаратов «Остеомед» и «Остеовит», и спортивное питание.

Менеджер кластера «Биомед» Елена Ильина отметила, что в «Российской неделе здравоохранения» принимает участие большое число работников медицинской сферы, поскольку она входит в перечень мероприятий Минздрава России.

«Пензенские предприятия, принимающие участие в выставочной части форума, рассчитывают на то, что посетители выставки смогут ознакомиться с преимуществами их продукции, и в последующем применять ее в своей медицинской практике», — пояснила она.

Участие пензенских компаний в работе форума «Российская неделя здравоохранения» было организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.