В Пензе посвящение в профессию молодых врачей состоится 15 декабря Медицина

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Церемония посвящения в профессию молодых врачей, принятых на работу в систему здравоохранения Пензенской области в 2017 году, состоится в предстоящую пятницу, 15 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в 2017 году в медицинские организации области трудоустроен 331 специалист, в том числе 271 выпускник медвузов: дефицит врачей сократился с 837 до 554 человек.

«Примечательно, что сегодня врачи охотно идут в государственные учреждения здравоохранения. В этом году из частных клиник и медицинских организаций других ведомств в наши больницы устроились 35 человек. Профессия врача стала одной из наиболее популярных и востребованных. Престиж профессии вновь стал достаточно высоким», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году при трудоустройстве 62 врача получили по 150 тыс. рублей, 70 — по 50 тыс. рублей бонусом за первый отработанный год, 75 человек — по 75 тыс. рублей за второй год работы и 54 медика — по 100 тыс. рублей за третий год трудовой деятельности.

«65 врачей, прибывших работать в село, получили компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей в рамках программы «Земский доктор». Всего за весь период действия программы с 2012 года на работу в медицинские организации области приняты 367 врачей», — добавили в министерстве здравоохранения Пензенской области.