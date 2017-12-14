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В проект «Бережливая поликлиника» планируется вовлечь все поликлиники Пензенской области

13:30 | 14.12.2017 | Медицина

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Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Все 63 взрослые и детские поликлиники Пензенской области планируется в перспективе вовлечь в федеральный проект «Бережливая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В проект «Бережливая поликлиника» планируется вовлечь все поликлиники Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время к нему подключились 14 учреждений, в которых отмечаются сокращение сроков ожидания отдельных видов медицинской помощи.

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В регистратурах поликлиник, где идет тиражирование бережливых технологий, размещены так называемые «листы проблем и предложений». Они предназначены для замечаний и предложений, касающихся реализации проекта.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом России в ноябре 2016 года.

Пензенская область включилась в него в 2017 году. Первыми внедрять нововведения начали две поликлиники в Пензе — взрослая на улице Стасова и детская на улице Гагарина.

Была переформатирована работа регистратур, расширены зоны ожидания. Созданы комфортные условия для пребывания пациентов. По-новому организованы потоки больных.
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