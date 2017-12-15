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В Пензе молодых врачей посвятили в профессию

13:43 | 15.12.2017 | Медицина

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Церемония посвящения молодых врачей в профессию состоялась в пензенской областной филармонии в пятницу, 15 декабря.

В Пензе молодых врачей посвятили в профессию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил тех, кто решил поехать работать в глубинку.

«Самые уважаемые люди на селе — это врач и учитель. Вы очень нужны людям, они нуждаются в вашей поддержке и вашем участии. Почти на каждом личном приеме жители региона задают мне вопросы по поводу обеспечения доступности первичной медицинской помощи. Квалифицированные специалисты в малых населенных пунктах просто необходимы», — сказал глава региона.

Он добавил, что со следующего года начнется работа по программе «Земский фельдшер», которая позволит привлечь в сельские ФАПы медработников среднего звена.

«Им будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей», — сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор вручил молодым врачам, которые будут работать на селе, денежные сертификаты на 1 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2017 году трудовую деятельность начали 270 молодых врачей и 287 средних медицинских работников, что стало рекордом для Пензенской области.
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