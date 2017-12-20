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Для пензенских педиатров приобретены 14 автомобилей «Lada Largus»

09:46 | 20.12.2017 | Медицина

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. 14 легковых автомобилей «Lada Largus» поступили в Пензенскую область для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Для пензенских педиатров приобретены 14 автомобилей «Lada Largus»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я принял решение о выделении порядка 7 млн. рублей из регионального бюджета», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Он пояснил, что девять машин будут направлены в поликлиники Пензы, две в Кузнецк и по одной в нижнеломовскую, каменскую и сердобскую межрайонные больницы.

«Эта мера должна повысить доступность и качество медпомощи детям, сделать работу медиков более комфортной», — отметил глава Иван Белозерцев.

Он напомнил, что решение о приобретении автомобилей было принято после прямой линии, во время которой заместитель главврача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова попросила рассмотреть вопрос о покупке машин для педиатрических служб, работающих в регионе.

Она пояснила, что особенно сложно специалистам в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.
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