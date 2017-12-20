Для пензенских педиатров приобретены 14 автомобилей «Lada Largus» Медицина

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. 14 легковых автомобилей «Lada Largus» поступили в Пензенскую область для работы педиатрической службы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я принял решение о выделении порядка 7 млн. рублей из регионального бюджета», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Он пояснил, что девять машин будут направлены в поликлиники Пензы, две в Кузнецк и по одной в нижнеломовскую, каменскую и сердобскую межрайонные больницы.

Я принял решение о выделении порядка 7 миллионов рублей из регионального бюджета.9 автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, 2 в Кузнецк, по 1 в межрайонные центры. Эта мера должна повысить доступность и качество мед.помощи детям, сделать работу медиков более комфортной. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 декабря 2017 г.

«Эта мера должна повысить доступность и качество медпомощи детям, сделать работу медиков более комфортной», — отметил глава Иван Белозерцев.

Он напомнил, что решение о приобретении автомобилей было принято после прямой линии, во время которой заместитель главврача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова попросила рассмотреть вопрос о покупке машин для педиатрических служб, работающих в регионе.

Она пояснила, что особенно сложно специалистам в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.