История с модулем «Службы крови» в Пензе получила продолжение Медицина

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области усмотрела в действиях ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и зарегистрированной в Ульяновске компании «Проект инжиниринг девелопмент» нарушение, выразившееся в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции.

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14 октября 2014 года по итогам проведенного электронного аукциона стороны заключили госконтракт, цена которого, согласно порталу госзакупок, составила 182 млн. 432 тыс. 151 рублей. Финансирование закупки осуществлялось из бюджетов двух уровней: основная сумма поступила из федерального, оставшаяся была заложена в региональном.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФАС России по Пензенской области, заказчиком на данный момент принят и оплачен товар — в большей части на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек, недопустимый к обращению на территории РФ и произведенный субъектом в отсутствие соответствующего разрешения.

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«Установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства позволили комиссии прийти к выводу о наличии взаимной договоренности между заказчиком и поставщиком о фактическом изменении условий контракта в целях обеспечения продолжения его исполнения со стороны поставщика, что в свою очередь обеспечило ООО «Проект инжиниринг девелопмент» необоснованные конкурентные преимущества», — отметили в антимонопольном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подобные соглашения не допускаются статьей 16 закона «О защите конкуренции».

В УФАС добавили, что ответчикам выданы предписания о прекращении нарушения законодательства.

«Также принято решение выдать предписание ООО «Проект инжиниринг девелопмент» о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства в размере 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек», — сказали в ведомстве.