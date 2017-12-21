В Пензе рекомендовано принять меры по вакцинации трудящихся за счет работодателей Медицина

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова в ходе селекторного совещания с главами администраций муниципальных образований поставила задачу по вакцинации населения в Пензе и Лунинском районе за счет средств работодателей.

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«Если в рамках национального календаря профилактических прививок в области привиты 599 тыс. 645 человек, в том числе 119 тыс. 245 детей, то за счет средств работодателей работа по вакцинации проведена недостаточно в областном центре и Лунинском районе», — сказала она.

По словам Оксаны Чижовой, в течение двух недель, пока порог заболеваемости не превышен, необходимо срочно исправить ситуацию, активизировав вакцинацию трудящихся за счет средств работодателей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по итогам 50-й недели 2017 года в Пензенской области было зарегистрировано 2 тыс. 279 случаев ОРВИ, что составило 167,5 на 100 тыс. населения. В целом по региону заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 36,1%.