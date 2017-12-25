EN
18:25:07 Понедельник, 25 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ПРОБЛЕМА ДОЛЬЩИКОВ Более 150 человек вышли на митинг в Пензе

Антон Колосков прокомментировал инициативу о введении обязательной маркировки лекарств

13:51 | 25.12.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков прокомментировал законодательную инициативу о введении обязательной маркировки лекарственных препаратов, позволяющей проследить их путь от производителя к потребителю.

Антон Колосков прокомментировал инициативу о введении обязательной маркировки лекарств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основная задача проведения эксперимента заключается не только в том, чтобы установить контроль над всеми игроками фармакологического рынка. Благодаря данной программе правительство планирует, невзирая на дополнительные затраты, полностью избавиться от фальсификата, ну или хотя бы существенно сократить его количество на прилавках аптек. Кроме того, данная реформа поможет выявить недобросовестных производителей и импортеров, которые в погоне за прибылью идут на мошеннические действия», — сказал Антон Колосков в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину.

При этом, по его словам, за возросшее качество лекарственных средств придется платить конечному покупателю: рост цен на препараты, прошедшие маркировку, может составить от 5% до 15%, если государство не придумает систему компенсаций для производителей.

«Все дело в том, что для проведения маркировки нужно применять специальное оборудование. Его установка увеличит производственные затраты, а, соответственно, и товарную стоимость конечного продукта. Поэтому, несмотря на большую пользу данной инициативы, проект по нанесению знака качества препаратов может ударить по бюджету самых незащищенных слоев населения», — пояснил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.
Актуальное
Читайте также
В Никольске женщина через суд добилась выселения отца своего сына из квартиры Видео с митинга дольщиков в Пензе набирает популярность
В Пензе состоится юбилейный вечер Бориса Шигина «Мегастрой» погасил в Пензе более 1 млн. рублей долгов по зарплате
В «Спутнике» намечено открыть медцентр «Эскулап» «Фармация» намерена развивать интернет-торговлю — Антон Колосков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver