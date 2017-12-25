Антон Колосков прокомментировал инициативу о введении обязательной маркировки лекарств Медицина

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков прокомментировал законодательную инициативу о введении обязательной маркировки лекарственных препаратов, позволяющей проследить их путь от производителя к потребителю.

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«Основная задача проведения эксперимента заключается не только в том, чтобы установить контроль над всеми игроками фармакологического рынка. Благодаря данной программе правительство планирует, невзирая на дополнительные затраты, полностью избавиться от фальсификата, ну или хотя бы существенно сократить его количество на прилавках аптек. Кроме того, данная реформа поможет выявить недобросовестных производителей и импортеров, которые в погоне за прибылью идут на мошеннические действия», — сказал Антон Колосков в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину.

При этом, по его словам, за возросшее качество лекарственных средств придется платить конечному покупателю: рост цен на препараты, прошедшие маркировку, может составить от 5% до 15%, если государство не придумает систему компенсаций для производителей.

«Все дело в том, что для проведения маркировки нужно применять специальное оборудование. Его установка увеличит производственные затраты, а, соответственно, и товарную стоимость конечного продукта. Поэтому, несмотря на большую пользу данной инициативы, проект по нанесению знака качества препаратов может ударить по бюджету самых незащищенных слоев населения», — пояснил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.