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В «Спутнике» намечено открыть медцентр «Эскулап»

16:08 | 25.12.2017 | Медицина

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Медицинский центр «Эскулап» планируется открыть на территории города «Спутник» в 2018 году. Об этом в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину сообщил генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

В «Спутнике» намечено открыть медцентр «Эскулап»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Имеются определенные планы компании по расширению и открытию еще одного медицинского центра в быстрорастущем микрорайоне — городе «Спутник». Помещение куплено. После Нового года начнутся плановые ремонтные работы в нем», — сказал собеседник агентства.

«Также хотел бы отметить, что в этом году мы впервые заявились на оказание медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), подготовили и предоставили в госорганы все необходимые документы. По ряду направлений с 1 января 2018 года люди смогут получить в наших центрах помощь по полису ОМС», — добавил он.

Антон Колосков напомнил, что в структуру «Фармации» входят шесть подразделений медицинского центра «Эскулап»: основной на улице Московской, стоматологический центр, клиника неврологии, центр медицинской экспертизы, центр вакцинации и многопрофильный медицинский центр на улице Клары Цеткин.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.
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