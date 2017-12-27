Два реанимобиля поступило в Пензу для перинатального центра Медицина

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область получила два реанимобиля на базе автомобилей «Mercedes» для нового перинатального центра. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они стоят закрытые в гараже, мы сейчас их оформляем», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 27 декабря.

Глава областного ведомства добавил, что автопарк скорой помощи в 2017 году пополнился на 40 машин.

Владимир Стрючков отметил также, что недавно было приобретено 14 автомобилей «Lada Largus» для участковой педиатрической сети.

По его словам, девять транспортных средств будет направлено в поликлиники Пензы, еще два — в Кузнецк и по одному — в межрайонные центры.

«Поэтому педиатрам будет более комфортно доезжать до ребятишек, чтобы осуществлять неотложную медицинскую помощь, патронировать детей», — сказал он, добавив, что «города растут, расстояния увеличиваются и ходить пешком сложно».