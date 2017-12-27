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Два реанимобиля поступило в Пензу для перинатального центра

20:24 | 27.12.2017 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область получила два реанимобиля на базе автомобилей «Mercedes» для нового перинатального центра. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Два реанимобиля поступило в Пензу для перинатального центра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они стоят закрытые в гараже, мы сейчас их оформляем», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 27 декабря.

Глава областного ведомства добавил, что автопарк скорой помощи в 2017 году пополнился на 40 машин.

Владимир Стрючков отметил также, что недавно было приобретено 14 автомобилей «Lada Largus» для участковой педиатрической сети.

По его словам, девять транспортных средств будет направлено в поликлиники Пензы, еще два — в Кузнецк и по одному — в межрайонные центры.

«Поэтому педиатрам будет более комфортно доезжать до ребятишек, чтобы осуществлять неотложную медицинскую помощь, патронировать детей», — сказал он, добавив, что «города растут, расстояния увеличиваются и ходить пешком сложно».
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