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В пензенской больнице пациенту с производственной травмой пришили пальцы

14:08 | 28.12.2017 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Врачи пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина успешно провели операцию по восстановлению кисти молодому мужчине, который потерял сразу несколько пальцев в результате несчастного случая на производстве.

В пензенской больнице пациенту с производственной травмой пришили пальцы

Фото: Health.pnzreg.ru

Хирурги-травматологи смогли полностью восстановить ампутированную часть кисти.

Заведующий травматологическим отделением №2 больницы Михаил Щербаков отметил, что операцию проводили несколько врачей.

«Комплекс мероприятий по восстановлению кисти руки был удачно завершен, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо», — сказал он.

Михаил Щербаков добавил, что после многочасовой операции пациент быстро и самостоятельно вышел из наркоза благодаря профессиональной работе анестезиологов.

Завотделением добавил, что время, прошедшее с момента травмы, оказалось приемлемым для того, чтобы врачи выполнили работу с гарантией хорошего результата.

Молодой пациент начнет курс реабилитации по возвращению двигательных функций конечности через месяц. Для полного восстановления кисти ему потребуется не менее полугода.

Врачи планируют выписать мужчину в ближайшее время для дальнейшего амбулаторного лечения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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