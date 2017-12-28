Младенческая смертность в Пензенской области составила 3,7 на 1 тыс. родившихся Медицина

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Показатель младенческой смертности в Пензенской области за 10 месяцев 2017 года составил 3,7 на 1 тыс. родившихся, что почти вдвое ниже общероссийского уровня. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 28 декабря.

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По его словам, за тот же период случаев материнской смертности не зарегистрировано.

Министр добавил, что этого удалось достичь благодаря выстраиваемой в регионе трехуровневой системе оказания медпомощи женщинам — в период беременности, родов и новорожденным, которая начала работать одной из первых в стране.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по июнь 2017 года показатель младенческой смертности в Пензенской области также составлял 3,7 на 1 тыс. родившихся. Среднероссийский показатель был равен 5,3.