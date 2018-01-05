Реконструкция станции скорой помощи в Пензе завершена на 85–90% — губернатор Медицина

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Готовность областной станции скорой помощи на улице Пионерской в Пензе составляет примерно 85–90%. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Уже закуплена вся необходимая мебель. После ввода этого исторического здания в эксплуатацию здесь будут работать центр госпитализации, контакт-центры для взрослых и детей, центр медицины катастрофы, учебные классы», — сказал он в ходе осмотра объекта в пятницу, 5 января.

В частности, губернатор посетил помещения, предназначенные для размещения диспетчерского центра единой областной службы скорой медицинской помощи.

Торжественное открытие станции планируется в конце февраля, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Реконструкция здания пензенской областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе была начата в мае 2017 года.

Заказчиком является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Генеральный подрядчик — ООО «ССВ». С компанией был заключен контракт на сумму более 132 млн. рублей. Подрядчик — ООО «Строительная инвестиция», проектная организация — ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса».

В конце августа 2017 года главврач учреждения Владимир Атякшев сообщил, что реконструкцию планируется завершить в декабре, однако этого не произошло.

