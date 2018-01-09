Случаев травмирования пензенцев при обращении с пиротехникой в праздники не зафиксировано Медицина

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Пензенская областная станция скорой медицинской помощи в период с 30 декабря по 9 января не зафиксировала ни одного обращения, касающегося травм, полученных при использовании пиротехнических изделий. Об этом сообщила заместитель главного врача учреждения Оксана Коробкова.

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По ее словам, всего в данный период было более 12,5 тыс. вызовов, при этом свыше 4 тыс. из них завершилось госпитализацией жителей.

«Если в прошлом году в среднем мы обслуживали по 1 тыс. 700 вызовов в сутки, то в этом году — порядка 1 тыс. 300», — уточнила заместитель главврача станции скорой помощи.

Оксана Коробкова добавила, что 880 раз врачи выезжали к жителям в связи с жалобами на сердце, свыше 1 тыс. раз — для оказания помощи при несчастных случаях.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, благодаря организации работы амбулаторно-поликлинического звена востребованность в оказании скорой медицинский помощи в целом была меньше.