В Пензенской области диспансеризацией планируется охватить более 226 тыс. человек Медицина

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. 226 тыс. 400 жителей Пензенской области должны пройти диспансеризацию в 2018 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что это люди, родившиеся в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991 и 1997 годах.

«В прошлом году диспансеризацией было охвачено 230 тыс. 808 человек, что является 100-процентным исполнением плана. Более 42 тыс. сельских жителей имели возможность пройти медицинское обследование, не покидая своего населенного пункта. Для этого использовались выездные медицинские бригады», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что тройка наиболее часто выявляемых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний остается неизменной — это нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела, которые неразрывно связаны между собой.

«Впервые у жителей Пензенской области было выявлено более 40 тыс. заболеваний. Так, обнаружено девять случаев туберкулеза, 650 — сахарного диабета, 939 новообразований, в том числе 608 злокачественных, а также 10 тыс. 405 случаев болезней системы кровообращения», — уточнили в Минздраве региона.