Рост заболеваемости гриппом в Пензенской области ожидается в ближайшие недели Медицина

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Начало эпидемического сезона подъема заболеваемости гриппом прогнозируется, по данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в течение ближайших 1,5–2 недель.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ожидается умеренная интенсивность сезонного подъема заболеваемости», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что основным сдерживающим фактором широкого распространения гриппа является высокий уровень охвата населения предсезонной вакцинацией — 48%.

«Помимо гриппа, сезонный подъем заболеваемости обусловлен и прочими респираторными вирусами», — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому предотвратить инфицирование в общественных местах поможет медицинская маска.

В ведомстве призвали не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Согласно последним данным, заболеваемость РВИ в Пензенской области находится на уровне 179,2–185,5 на 100 тыс. населения. Этот показатель ниже эпидпорога на 42,3%. Случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано.

В Пензе заболеваемость достигла 246,3–300,2 на 100 тыс. населения города, что ниже эпидпорога на 22,2%.