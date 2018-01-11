EN
11:22:30 Четверг, 11 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Рост заболеваемости гриппом в Пензенской области ожидается в ближайшие недели

10:50 | 11.01.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Начало эпидемического сезона подъема заболеваемости гриппом прогнозируется, по данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в течение ближайших 1,5–2 недель.

Рост заболеваемости гриппом в Пензенской области ожидается в ближайшие недели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ожидается умеренная интенсивность сезонного подъема заболеваемости», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что основным сдерживающим фактором широкого распространения гриппа является высокий уровень охвата населения предсезонной вакцинацией — 48%.

«Помимо гриппа, сезонный подъем заболеваемости обусловлен и прочими респираторными вирусами», — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому предотвратить инфицирование в общественных местах поможет медицинская маска.

В ведомстве призвали не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Согласно последним данным, заболеваемость РВИ в Пензенской области находится на уровне 179,2–185,5 на 100 тыс. населения. Этот показатель ниже эпидпорога на 42,3%. Случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано.

В Пензе заболеваемость достигла 246,3–300,2 на 100 тыс. населения города, что ниже эпидпорога на 22,2%.
Актуальное
Читайте также
Кузнецкая пенсионерка стала жертвой мошенничества при использовании брокерской платформы В Пензе стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
«МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль» В Пензе подведены итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя
Под Пензой мужчина лишился крупной суммы денег ради «бесплатного попугая из Франции» В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver