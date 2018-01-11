В пензенском онкодиспансере начали проводить колоноскопию с анестезией Медицина

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Условия для проведения колоноскопии с анестезией созданы в пензенском областном онкологическом диспансере.

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Как сообщил главный врач онкодиспансера Виталий Серебряков, есть несколько показаний для назначения данной диагностической процедуры именно с общим обезболиванием.

«Это в первую очередь опухоли, расположенные в правом отделе толстого кишечника, и подозрения на них, это спаечная болезнь брюшной полости и наличие тяжелых сопутствующих патологий у пациента», — пояснил он.

По словам главврача, процедура проводится в амбулаторных условиях — без госпитализации: после диагностики пациент переводится в постнаркозную палату, где находится 30–40 минут под наблюдением врача-анестезиолога, который затем принимает решение о том, восстановлены ли жизненно важные функции и может ли человек идти домой.

Виталий Серебряков особо обратил внимание на то, что если в некоторых частных клиниках баллон с кислородом стоит непосредственно в помещении для проведения колоноскопии или в соседнем, то в онкодиспансере были выполнены специальные ремонтно-строительные работы, благодаря чему централизованно выведены все необходимые газы для дачи наркоза.

«Для пациента это бесплатно. В территориальной программе государственных гарантий на 2018 год колоноскопия с анестезией отдельно затарифицирована, то есть лечебное учреждение получает за данный вид диагностической услуги соответствующие финансовые средства», — сказал он.

Главврач уточнил, что в 2018 году с анестезией планируется провести примерно 500 колоноскопических исследований, при этом их общее количество в учреждении достигает 2–2,5 тыс., и востребованность данного вида диагностики только растет.

«Он входит в стандарт при подозрении на опухоль толстого кишечника. Мы видим, что количество пациентов, страдающих этой патологией, из года в год увеличивается», — отметил Виталий Серебряков.

В качестве возможных причин этого он назвал появление новых диагностических возможностей, благодаря которым удается выявлять рак на ранних стадиях, а также образ жизни населения.

По его словам, возникновению онкологии, в частности, способствует употребление жирной, жареной и острой пищи, которая постоянно раздражает стенки толстого кишечника, вызывая хронические воспаления.