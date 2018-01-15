Олейник рассказал, к чему приводит «согласование» Минздравом кандидатур медработников Медицина

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Система, при которой трудовой договор с медработником заключает и расторгает главный врач учреждения, однако эти действия должен «согласовать» Минздрав Пензенской области, фактически сводит на нет шансы на последующее трудоустройство данного специалиста в государственном здравоохранении. Такое мнение высказал эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник, который ранее был освобожден от должности заместителя главврача областного клинического центра специализированных видов медпомощи.

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«К чему это [«согласование» приема и увольнения медицинских кадров] приводит? Да к тому, что, уволившись, медработник может столкнуться с ситуацией, когда в государственное здравоохранение он уже не вернется — не возьмут. А частным медицинским организациям можно позавидовать: они получают возможность принять на работу классных специалистов. Так и хиреет государственная медицина, превращаясь в медицину для бедных», — написал он в своем «Живом Журнале» в понедельник, 15 января.

По словам Сергея Олейника, если человека уволят «по статье», он «получает не двойное, а тройное наказание».

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«Мало того, что его увольняют беззаконно (доказывай в суде!), так еще в центре занятости ему назначают минимальное пособие по безработице — что-то около 800 рублей, да при этом еще и задерживают его выдачу в первые три месяца после постановки на учет по безработице. И все это — в соответствии с законодательством, призванным усилить эффект от принятия решений нашими «эффективными менеджерами», — добавил он.

Эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИД отметил, что бюджетная система «призвана делать из работников рабов, послушных и безропотных баранов», так как в ней «воссоздано крепостное право».

Сергей Олейник выразил надежду на то, что судебное разбирательство по поводу его увольнения будет объективным.

Вместе с тем он дал понять, что готовится к разным сценариям развития событий, в том числе к появлению «свидетелей» из числа бывших коллег и пациентов, перед которыми будет поставлена задача выставить его «во всей красе».